Il Brescia è da podio sulle palle inattive: che numeri fin qui

I sette gol sugli sviluppi da fermo in campionato valgono quasi la metà del totale. Senza la squadra di Maran avrebbe sette punti in meno

Quello di Bjarnason è stato il settimo gol sugli sviluppi da fermo della stagione del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Vecchie (e buone) abitudini che ritornano. Ci eravamo lasciati a settembre, con la vittoria sulla Cremonese, l’ultima di una serie di quattro in cui il Brescia aveva segnato un gol su piazzato a partita. S’era inceppato tutto sul più bello, nei risultati (un punto in tre gare) e in un fondamentale rimesso in stand-by. Poi qualcuno ha pigiato il tasto di accensione e tutto è tornato a scorrere. Quel qualcuno è Matthias Verreth, il principino del centrocampo che pettina palla come nessuno. Dopo il