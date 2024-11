Brescia, Maran: «Bisoli e Bjarnason ai box, ma ho fiducia»

Il Brescia viaggia a Castellammare senza il suo capitano: «Bisoli non ci sarà: ci aspettavamo avesse una gamba più pulita, e invece i test ci inducono ad avere prudenza». Nella conferenza pre-Juve Stabia, Rolando Maran completa così il bollettino: «Mancheranno pure Fogliata, Muca e Bjarnason. A dispetto delle assenze, però, abbiamo lavorato bene durante questa sosta. Meglio che in quella precedente».

Anche perché nel frattempo l’emergenza si è attenuata. Domani Rolando avrà a disposizione Moncini e Galazzi. Pienamente arruolabili, a differenza del match con il Cosenza: «Queste due settimane sono servite soprattutto a loro: hanno avuto la possibilità di rimettersi al pari con il resto della squadra».

Maran si dice «molto fiducioso» sulle possibilità che ha la sua squadra di rimettersi in carreggiata, poi lancia un segnale verso l’esterno: «Mi sembra che attorno a questo gruppo ci sia troppa negatività. Si tende a sottolineare ciò che non va, più di quello che funziona. Non dobbiamo sottrarci alle critiche, ma nonostante tutte le difficoltà che abbiamo attraversato siamo sesti in classifica. E invece, a volte, non sembra sia così».