Brescia, Maran annuncia: «Verreth assente col Bari, Bisoli convocato»

La speranza di un recupero lampo s’era già quasi completamente esaurita. La conferma definitiva arriva nella conferenza di Maran alla vigilia della sfida col Bari: «Verreth non ci sarà, ha accusato un affaticamento all’adduttore dopo aver giocato sul sintetico di Castellammare». Gli altri assenti, annuncia il tecnico, sono Fogliata, Muca e Calvani.

Qualche notizia buona però c’è: «Oggi Bisoli si è allenato con la squadra, lo convoco. E Borrelli, dopo aver svolto una parte della seduta di ieri con i compagni, oggi l’ha fatta per intero. Non so quanti minuti abbia, lo valuterò col mio staff. Ci sarà pure Bjarnason, che ha saltato solo un paio di allenamenti a inizio settimana per l’influenza».

Maran chiede alla sua squadra un segnale, dopo non aver prodotto praticamente nulla per oltre ottanta minuti in superiorità numerica contro la Juve Stabia: «Potevamo sicuramente fare meglio. In partite così bloccate non dobbiamo farci prendere dall’ansia di vincere. Detto questo, proviamo a cogliere gli aspetti positivi: abbiamo raccolto un punto su un campo particolare, non abbiamo subito gol… Quella gara ci serva da lezione: domani dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo fatto in settimana, provando a giocarcela con gioia».