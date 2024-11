Brescia: nelle ultime sette l’andatura è da play out, ma c’è speranza

Dopo la Cremonese le rondinelle hanno trovato il successo solo con la Sampdoria, raccogliendo appena sei punti. Va ritrovato lo spirito dello scorso anno

2 ' di lettura

Tocca a Rolando Maran riportare la squadra sui binari giusti nelle prossime partite - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il 30 settembre scorso il Brescia batteva in casa la Cremonese, esprimendo forse il miglior calcio dell’era Maran, malgrado i brividi finali. Ci si augurava potesse essere il preludio a un nuovo capitolo dopo un avvio un po’ stentato, e invece il rendimento è crollato. Il cammino Nelle ultime sette è arrivata una sola vittoria, a Genova contro la Sampdoria. I punti raccolti sono stati sei, meno di uno a partita. L’andatura in quest’ultimo periodo è stata da play out. Solo Salernitana (5), Cittad