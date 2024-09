Brescia, Maran: «Anche Borrelli e Olzer a rischio per Pisa»

È la partita più importante di questo primo blocco stagionale, può valere la vetta, in coabitazione con altre o anche in solitaria. Il Brescia ci arriva nelle migliori condizioni mentali. Anche se Maran rischia di avere gli uomini contati: «Domani a Pisa mancheranno sicuramente Galazzi e Cistana. Nelle ultime ore, purtroppo, abbiamo avuto qualche altro contrattempo: Borrelli e Olzer hanno qualche linea di febbre, dobbiamo valutarli. Bisoli invece ha recuperato bene».

Leggi anche Emergenza Brescia, Maran guarda a Pisa e studia il piano B

Rolando avrebbe preferito arrivarci in altre condizioni, ma scaccia ogni alibi: «Non ci siamo mai lamentati e non lo faremo nemmeno questa volta. Giocare questa partita, poi, è un piacere. Ce la siamo guadagnata. Sarà bello e stimolante». E se Cellino firmerebbe per un pari, Maran non abdica a un principio per lui fondante: «Non firmo mai per qualcosa che sia diverso da una vittoria prima di una gara. Dobbiamo sempre puntare al massimo».

Sarà prima contro seconda, all’ombra della Torre: «La classifica è sempre una conseguenza di quello che fai. Avere una buona classifica fa piacere, ci stimola. Ma noi siamo motivati a far bene a prescindere, vogliamo dimostrare quanto valiamo e rendere orgogliosi i nostri tifosi».