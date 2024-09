Riserva a chi? Brescia, Jallow è il tuo tuttofare

L’esterno svedese, prezioso da braccetto e utile in fase offensiva, non teme la concorrenza: in questo avvio di campionato è già stato impiegato in tre posizioni

3 ' di lettura

Alexander Jallow è un'arma tattica preziosa per Maran - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Alexander Jallow è un giocatore evoluto. Nell’accezione che piace a Maran. «Molte volte provo i miei giocatori in un ruolo durante la settimana, e poi li schiero in un altro in partita» aveva confidato sabato, dopo la bella vittoria sul Frosinone. Non è la solita carezza al gruppo. C’è qualcosa di più: una dichiarazione d’intenti dritta al cuore di una visione, di un modo di concepire il calcio. «La crescita di una squadra - ha spiegato - si lega anche a questi aspetti. Devi sempre sapere cosa f