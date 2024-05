Brescia, Maran a Bari col rebus diffidati: «Ne terrò conto, ma vogliamo vincere»

C’è un dubbio che punteggia la vigilia di una partita infuocata (più per il Bari che per il Brescia, a onor del vero): fare all-in per puntare al sesto posto, e dunque a un preliminare play off in casa, o risparmiare i diffidati? Per Rolando Maran non c’è una risposta esatta: «La premessa è che vogliamo arrivare il più in alto possibile. Poi, certo, ho qualche diffidato e dovrò tenerne conto. Ma ciò non toglie che scenderemo in campo per vincere».

Il Bari si gioca la sopravvivenza in B, ma anche per il Brescia l’obiettivo è «enorme. Poter giocare i play off al Rigamonti, con due risultati su tre a disposizione, farebbe una grande differenza. È il calcio, anche se vederli in questa situazione non mi fa piacere».

Passaggio obbligato sulle parole di Cellino, che ha tessuto le lodi del tecnico, garantendone la permanenza il prossimo anno: «Fanno piacere, lo ringrazio. C’è indubbiamente la voglia di proseguire insieme. Prima però finiamo questo campionato, che è la cosa più importante».