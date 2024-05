Brescia, testa a Bari per il piazzamento migliore ma c’è il rebus diffidati

Sono a rischio Cistana, Papetti, Paghera e Jallow. Il dilemma riguarda la gestione dei difensori

3 ' di lettura

Rolando Maran guida il Brescia da novembre - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Sognare oh-oh...Lo fa il Brescia sulle note di una sinfonia di una classifica da 51 punti che hanno già significato l’aritmetico accesso ai play off. Un traguardo festeggiato come se si fosse trattato di un rito definitivo e collettivo di cancellazione della tristezza di un anno fa di questi tempi. Ma c’è un tempo per festeggiare e c’è un tempo, che è già adesso, per rimettere giù la testa. E per pensare a come arrivare in «up», al massimo delle proprie riserve mentali e tecniche, in vista della