Brescia, Maran festeggia i play off: «È il coronamento di un percorso fantastico»

«Questo è il coronamento di un fantastico percorso, nel quale è stato premiato ciò che si è creato tra di noi che è un qualcosa di non comune». Rolando Maran sorride e si lascia andare come non mai celebrando il traguardo dei play off: «Un traguardo meritato da un gruppo eccezionale di ragazzi che ha avuto una continuità mentale incredibile e che ha saputo attraversare difficoltà incredibili».

Ora come affrontare la partita contro il Bari? Pensando a chi è meglio affrontare o evitare ai play off? «Noi coltiviamo sempre il sogno più grande e la classifica dice che possiamo anche arrivare sesti». Questi play off sono: «Per tutti i nostri tifosi, per coloro che ci hanno sempre seguito. Io idolo? Sono felice, ma devo condividere tutto con chi mi mette nelle condizioni di lavorare sempre al meglio».

Le parole di Moncini

«Una domenica speciale, che mi ero sognato proprio così. Due gol miei e i play off aritmetici…cos’altro?». È felice Gabriele Moncini, l’attaccante del Brescia che ha raggiunto il traguardo delle reti in doppia cifra: «Un traguardo anch’esso per me importantissimo, ma ora penso ai play off e non vogliamo fare le comparse. Questo è un grande gruppo, che ha una grande forza e grazie a questa forza abbiamo scollinato le avversità che ci sono via via capitate».

Moncini viene da un momento difficile per un problema muscolare e ancora non sta bene: «Infatti - sorride - speravo che i compagni mi passassero dei palloni in area e così è stato. Comunque è stato difficile per me star fuori le ultime due partite perché volevo esserci».