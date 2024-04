Brescia, la missione play off prosegue: la diretta della sfida contro il Pisa

Sarà battaglia, vera, per difendere l’ultimo vagone che conduce dritto ai play off. Il Brescia lo occupa, il Pisa lo insegue trafelato, ma con il coraggio che le tre vittorie nelle ultime quattro hanno infuso nei ragazzi di Aquilani.

La distanza è di due punti: i toscani puntano a un blitz esterno per scalzare le rondinelle, che dal canto loro pregustano l’idea di bissare la bella vittoria di Cosenza e, chissà, scavare un solco un pochettino più profondo tra sé e il nono posto.

Si gioca al Rigamonti, in un clima di fiducia che nemmeno gli infortuni di Borrelli e Olzer hanno potuto fiaccare. Certo, sono assenze che pesano e peseranno. Ma nessuno ha intenzione di mettere le mani avanti. Di certo non Maran, che in attacco s’affida a Gabriele Moncini e in difesa ritrova Andrea Cistana, pienamente ristabilitosi dal problema gastrointestinale che l’aveva costretto a saltare l’ultima gara al Marulla.

Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio (ore 14), tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 13.30, su Teletutto, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno in diretta il match delle rondinelle e quello della FeralpiSalò, impegnata in contemporanea proprio contro il Cosenza. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al commento di Michele Iacobello.