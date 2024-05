Brescia, Jallow rinnova e Van de Looi saluta: «Grazie per questi quattro anni»

Nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di Catanzaro, il Brescia annuncia un nuovo rinnovo. Con un breve comunicato, la società biancazzurra ha comunicato di «aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto di prestazione sportiva del calciatore Alexander Jallow fino al 30 giugno 2026».

Un tassello in più per il futuro, dopo il rinnovo con medesima scadenza di Olzer formalizzato lo scorso giovedì. In attesa di chiarire programmi e strategie con Rolando Maran.

È invece tempo di saluti per Tom Van de Looi, il cui contratto con le rondinelle scadrà tra un mese. L’olandese, che ricomincerà dall’estero, ha affidato ad un post su Instagram i propri ringraziamenti per il popolo biancazzurro: «Purtroppo la nostra stagione è finita e così anche il mio periodo a Brescia. È stato un onore sudare e indossare questa maglia, perché so quanto pesa e quanto significa per i tifosi e la città. Sono stati 4 anni e 136 partite pieni di emozioni, con alti e bassi ma sempre dando il mio massimo. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff e tutti quelli che mi hanno sostenuto durante questo periodo. In bocca al lupo e sempre forza Brescia».