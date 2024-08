Brescia, dietro arriva Calvani ma col Venezia è dubbio Moncini

Per una buona notizia, c’è una (possibile) cattiva notizia. La buona: come era nell’aria, il Brescia ha virtualmente chiuso col Genoa per l’arrivo del ventenne difensore Gabriele Calvani che già oggi potrebbe essere in città.

I due club a ieri stavano definendo gli ultimi dettagli, quelli che precedono lo scambio delle firme. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto per il Brescia con il Genoa che per sé ha mantenuto il controriscatto.

Tempi

Proprio la formula, è stata quella che ha dilatato i tempi per arrivare a bersaglio: i liguri, che credono molto nel giocatore, avrebbero voluto darlo solo in prestito, ma si sa che a Brescia sui prestiti «secchi» non si lavora. Molto ha giocato anche la volontà del giocatore di vestire il biancazzurro a fronte di altre possibilità, in serie B, preferendolo a piazze come Reggio Emilia o Cosenza. Insomma: manca solo l’annuncio formale, ma nei fatti il club di Cellino ha completato il pacchetto difensivo.

E, con esso, salvo operazioni che potranno eventualmente maturare agli sgoccioli della sessione, anche il proprio mercato. In tempo per l’inizio del campionato, come la società e l’allenatore - che ha promosso sia l’innesto di Juric che di Calvani - si erano detti e promessi.

Per una pagina, quella del mercato, che si chiude, si apre il librone della stagione con il debutto di domenica alle 18 in casa contro il Venezia per i trentaduesimi di Coppa Italia. Un appuntamento al quale si pensava e si sperava, di arrivare a ranghi completi. Ma ben difficilmente sarà così. Arriviamo infatti alla cattiva notizia: Gabriele Moncini non sta ancora bene e anche ieri non è riuscito ad allenarsi in gruppo. E non è da escludere che il giocatore possa essere sottoposto a una visita di approfondimento.

Condizioni

La punta pistoiese, che già aveva concluso male - da un punto di vista della condizione, la scorsa stagione - è stato protagonista di una preparazione anch’essa tribolata e a base di allenamenti differenziati con la prima apparizione in amichevole il 27 luglio contro il Lumezzane.

Gli acciacchi dell’attaccante sono non meglio definiti: si tratta, genericamente, di un affaticamento muscolare. Che richiede gestione e pazienza. E che intanto mette il giocatore il forte dubbio per il debutto stagionale. Di certo se non ci saranno miglioramenti, non verrà rischiato: l’importante sarà provare ad averlo al meglio per l’avvio del campionato con la settimana che porterà all’ouverture contro il Palermo che sarà cortissima visto che si giocherà già di venerdì (il 16).

A questo punto, se Moncini non ci sarà, contro il Venezia potrebbe esserci già l’occasione di vedere all’opera, almeno per uno spezzone di gara, l’ultimo arrivo Ante Matej Juric: la condizione non è un problema visto che l’attaccante ha già giocato una gara del campionato croato. Stamattina fissata una seduta alle 9.30.