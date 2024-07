Lumezzane e Brescia pareggiano 1-1 in amichevole: in gol Moncini

Primo pareggio, ma buone indicazioni. Finisce 1-1 l’amichevole del Saleri tra Lumezzane e Brescia, ma oltre al risultato ci sono i progressi delle due squadre e soprattutto delle rondinelle, che riscoprono immediatamente i gol di Moncini, al rientro e al primo test stagionale dopo alcuni acciacchi di inizio preparazione.

Le reti

È proprio l’attaccante toscano, in sospetto fuorigioco, a sbloccare il punteggio al 33’, in sospetto fuorigioco ma su ottimo lancio di Paghera. Tre minuti dopo la pronta risposta valgobbina, con Malotti a trasformare un rigore dopo sospetto contatto tra Adorni e Pannitteri.

Indicazioni

Non arriva la quarta vittoria su altrettante uscite precampionato in 10 giorni, ma Rolando Maran certamente può archiviare questo mini periodo con il sorriso. Il 4-3-1-2, senza Verreth in regia, con Olzer interno sinistro e Galazzi alle spalle delle due punte funziona. Bene, considerando il periodo di carico, il ritmo ed il recupero palla. Buone anche alcune combinazioni, specie in attacco tra Bianchi e Moncini.

Indicazioni da confermare anche giovedì nel più probante test del Rigamonti (ore 18.30), dove arriverà il Genoa di serie A allenato da Alberto Gilardino.

Maran

Rolando Maran oggi al Saleri - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

«Oggi era il test più difficile» ha sottolineato a margine Rolando Maran. «Siamo a fine ritiro e probabilmente abbiamo sentito più del solito i carichi di lavoro. Abbiamo cercato di non allungarci e di essere squadra, anche se a tratti abbiamo fatto fatica. Era preventivabile: la gamba, più che la testa, era più annebbiata del solito».