Brescia, adesso focus sulla difesa: si lavora all’opzione su Calvani

Oggi alla ripresa ci sarà l’attaccante croato Juric. Dietro la prima scelta è il centrale del Genoa

Gabriele Calvani con la maglia del Genoa - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

È arrivato il tempo della prima settimana tipo per il Brescia che si ritrova oggi alle 18 a Torbole per iniziare a preparare il debutto ufficiale di domenica in Coppa Italia con il Venezia. E dopo le varie defezioni che hanno caratterizzato tutta la fase della preparazione, oggi dovrebbero essere tutti a disposizione di Maran: la gestione degli acciacchi, è stata infatti gestita in modo da arrivare al completo, o giù di lì. Si riparte dopo essersi lasciati alle spalle il pareggio in doppia rimon