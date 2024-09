Brescia-Cremonese è anche un derby tra inespresse

Le due squadre molto diverse tra loro per gioco e risorse sono accomunate dal poco cinismo

3 ' di lettura

Rolando Maran e Giovanni Stroppa - © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia non conosce mezze misure. In serie B il circoletto di chi ha soltanto vinto o perso è già ristrettissimo: oltre alle rondinelle, Südtirol e Carrarese sono le uniche squadre a non aver ancora assaporato il gusto un po’ sciapo del pareggio. Ne ha raccolto uno la Cremonese, che a differenza dei ragazzi di Maran non è ancora stata in grado di infilare due successi consecutivi. Il Brescia è fuori dalla Coppa Italia: sconfitta per 3-1 a Monza Denominatore comune Il punto di contatto va rice