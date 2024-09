Brescia, Maran non ci sta: «Il gol del Pisa è in evidente fuorigioco»

«Il giocatore è sulla traiettoria, e si deve addirittura spostare per farla passare». Il gol assegnato al Pisa, viziato da un probabile fuorigioco di Mlakar, non va giù a Rolando Maran: «Lezzerini può tuffarsi soltanto dopo – protesta il tecnico –. Da regolamento questo è fuorigioco tutta la vita, non capisco come sia possibile non annullarlo. Dalla panchina avevo visto tutto, ed ero tranquillo. È stata una brutta sorpresa, in una partita che in quel momento era in pieno controllo».

Dopo il fischio finale c’è stato anche un confronto tra l’allenatore e la terna negli spogliatoi: «Ci ho parlato, ma sostengono la loro tesi. Io però non sono minimamente d'accordo: come può essere considerata ininfluente la posizione di Mlakar, se si deve spostare per non toccare il pallone? La visuale di Lezzerini è completamente ostruita».

Il rammarico di Maran è palpabile: «Peccato, perché un episodio ci rovina una buona prestazione. Ci aspettavamo una partenza così da parte loro, dopo le difficoltà iniziali l'avevamo rimessa a posto… Perderla così fa girare le scatole». Ora c’è il Monza, in Coppa Italia: «Non la considero una seccatura, ma un’opportunità per migliorare» chiosa il tecnico.

Sull’episodio contestato dal Brescia si è espresso anche l’ex Inzaghi, che ha però dribblato ogni polemica: «Non l’ho ancora rivisto, non posso commentarlo» ha glissato.