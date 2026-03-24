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Brescia Calcio, Cellino vuole vendere la matricola: «Ci sono due offerte»

Andrea Cittadini
L’imprenditore chiede al tribunale altri 120 giorni di scudo dai creditori e si dice pronto a mettere 2,5 milioni per favorire l’operazione. Una proposta presentata di chi in poche settimane ha comprato e rivenduto il Palazzolo
Massimo Cellino vuole evitare il fallimento
Massimo Cellino vuole evitare il fallimento
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Massimo Cellino vuole vendere il ramo d’azienda del Brescia Calcio e la storica matricola e ci sarebbero già due offerte irrevocabile d’acquisto. Per questo i legali dell’imprenditore sardo che a luglio scorso non aveva più iscritto il club, hanno chiesto al tribunale di Brescia altri 120 giorni di misure protettive, atto che per quattro mesi – oltre quelli già passati – permetterebbe a Cellino di mettersi al riparo da eventuali aggressioni del patrimonio da parte di creditori.

Una delle proposte di impegno irrevocabile è firmata da Essezeta di Massimiliano Lanzani, che recentemente ha prima acquistato il Palazzolo calcio e poi lo ha rivenduto allo stesso imprenditore da cui lo aveva comprato. L’offerta prevede «l’acquisto della matricola, del marchio e dell’archivio Rai», mentre non sono oggetto della proposta «i debiti ed i crediti del ramo d’azienda».

Secondo quanto ricostruito Massimo Cellino avrebbe manifestato la disponibilità a versare 2 milioni e mezzo di euro per favorire l’operazione di cessione del ramo d’azienda per evitare il fallimento che ha invece chiesto la Procura di Brescia.

In tutto questo va ricordato che entro martedì 31 marzo deve concludersi – in un senso o nell’altro – la trattativa tra Pasini e Cellino per l’acquisto del marchio, della «vu bianca» e del centro sportivo di Torbole.

Ora la palla passa all’esperto nominato dalla Camera di Commercio – un avvocato milanese – incaricato di portare avanti il piano di risanamento del Brescia calcio, società che ha un debito complessivo di 19 milioni di euro tra fornitori, tesserati, dipendenti, enti di previdenza, banche, Comune di Brescia e Agenzia delle Entrate. Cellino ha fatto mettere nero su bianco che se la cessione del ramo d’azienda andasse in porto il Comune di Brescia «avrebbe la possibilità di far definitivamente sue tutte le strutture dell’impianto realizzate allo stadio Rigamonti».

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