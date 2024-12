Brescia, Borrelli in dubbio per la Cremonese: ipotesi Nuamah

Gennaro Borrelli è in dubbio per la sfida di oggi (calcio d’inizio alle 12.30) contro la Cremonese. Ieri l’attaccante del Brescia ha abbandonato la rifinitura con una ventina di minuti d’anticipo: da capire se a scopo precauzionale, nell’ambito di una gestione, o se per qualche acciacco figlio della recente partita col Modena considerando anche che l’attaccante non è certo in un periodo di forma particolarmente brillante.

Solo stamattina peraltro il Brescia renderà noto l’elenco dei convocati, ma come detto ad ora Borrelli va considerato perlomeno in forse e di conseguenza non pronto per partire titolare (già col Modena era rimasto in panchina) nella migliore delle ipotesi. Bisoli prepara dunque un piano di riserva (oltre al fatto che ci sono energie da gestire e che quindi un po’ di turnover è da considerare doveroso). Non è da escludere nemmeno qualche novità tattica.

Leggi anche Serie B, quando gioca il Brescia a febbraio e inizio marzo

Di certo si parte con la difesa a quattro. Davanti a Lezzerini, è plausibile pensare di vedere Dickmann e Jallow sulle fasce con la coppia Cistana-Adorni al centro della linea. Capitan Dimitri e Verreth saranno posizionati davanti alla difesa. Gli esterni alti, e qui le possibili novità, che potrebbero essere Olzer (più di Bianchi) e la sorpresa Nuamah con Bjarnason e Galazzi a giocarsi la maglia di sottopunta centrale alle spalle di uno tra Juric (favorito) e Moncini.