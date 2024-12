Brescia, che spreco: sono già sette i punti buttati nei finali

Dieci gol subiti dopo il 75’: nessuno fa peggio in serie B. Senza quelli le rondinelle sarebbero quarte

L'esultanza di Bozhanaj dopo il definitivo 3-3 di giovedì - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Pierpaolo Bisoli lancia messaggi distensivi, dispensa carezze, come si usa con una creatura fragile ed emaciata. Oggi il Brescia è esattamente questo e lui si comporta di conseguenza. Parla di segnali tangibili di miglioramento e di stati febbrili in remissione. Sono ore in cui la delusione va fatta sbollire in fretta. L’andatura galoppante del calendario conduce alla sfida di domani con la Cremonese (12.30) e l’onda di piena dev’essere subito arginata. Non è semplice. Giovedì l’amarezza era tan