Serie B, quando gioca il Brescia a febbraio e inizio marzo

Con un comunicato ufficiale, la Lega di Serie B comunica date e orari delle gare dalla venticinquesima giornata alla ventottesima. Il Brescia ospiterà la Salernitana nell'anticipo di venerdì 7 febbraio, alle 20.45. Orario «canonico» per il weekend successivo: la sfida esterna con il Sassuolo è in programma sabato 15, alle 15. Dopodiché per le rondinelle è previsto un doppio impegno domenicale, sempre alle 15: il 23 febbraio al Rigamonti con il Südtirol, e il 2 marzo al Barbera di Palermo.

Ecco il dettaglio della nuova programmazione:

25^ GIORNATA

Brescia-Salernitana, venerdì 7 febbraio ore 20.30

26^ GIORNATA

Sassuolo-Brescia, sabato 15 febbraio ore 15

27^ GIORNATA

Brescia-Südtirol, domenica 23 febbraio ore 15

28^ GIORNATA

Palermo-Brescia, domenica 2 marzo ore 15