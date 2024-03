Brescia, più che corsa ai play off è una bagarre

Fabrizio Zanolini

Dal settimo al quindicesimo posto sono racchiuse ben nove squadre in appena quattro punti

Occorrerà più che mai essere gruppo per centrare i play off - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

In nove per due posti. E il tutto, racchiuso in 4 punti. Tra chi, al momento, è avvantaggiato rispetto agli altri perché a quota 38 come il Brescia e chi, come il Cosenza, «chiude» il lotto delle pretendenti a 34. I due posti sono quelli ancora disponibili per disputare i play off, cioè il settimo e l’ottavo, nella, sempre al momento, ragionevole valutazione che terza, quarta, quinta e sesta in classifica hanno scavato un solco difficilmente colmabile da chi insegue, salvo crolli decisi (e in B,