Il Brescia sfida la capolista Parma e tenta l’impresa

Assalto alla capolista, per consolidare un piazzamento nei play off e ricordare nella miglior maniera possibile Gino Corioni, venuto a mancare esattamente otto anni fa. Alle 20.30 il Brescia affronta il Parma nell'anticipo di lusso della 29esima di campionato.

Al Tardini, con 1.413 tifosi biancazzurri al seguito, le rondinelle puntano a prolungare la propria striscia positiva (una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro) per mantenere il settimo posto e respingere l'attacco delle inseguitrici. Certo non sarà facile, perché di fronte ci sono i ducali di Fabio Pecchia, che in stagione hanno raccolto 21 punti in più del Brescia e nelle quattordici gare casalinghe di campionato non hanno mai perso (otto vittorie e sei pareggi). Non si parte però battuti: «Possiamo avere qualche carta in meno rispetto a loro - ha detto Rolando Maran alla vigilia del match -, ma si comincia alla pari e possiamo comunque giocarcela».

Capitolo formazione: conferma in toto per l’undici che ha battuto il Palermo sabato scorso. Altra panchina per Cistana, che sta lentamente ritrovando la condizione dopo il rientro in gruppo. Nel Parma out lo squalificato Circati. Recuperato invece Bernabè dopo due partite ai box.

Diretta

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 20.30. Torna anche l'appuntamento su Teletutto con Tutti in campo: in studio, dalle 20.05, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare la partita. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca, che è a cura di Michele Iacobello.