Brescia, Bisoli o Maran? Riflessioni in corso

Riflessioni in corso in casa Brescia. Non è detto che Pierpaolo Bisoli possa essere in panchina domenica prossima nella trasferta contro la Carrarese.

Il tandem Massimo Cellino-Renzo Castagnini sta valutando il da farsi. Domenica sera dopo la sconfitta con il Catanzaro la linea era stata quella di tirare dritto e di concedere a Pierpaolo Bisoli la chance di Carrara per poi prendere una decisione.

Ma oggi, nel ritrovarsi a condividere a freddo tanto l’analisi della gara con i calabresi quanto la situazione generale, hanno deciso di riflettere ancora e di riservarsi una decisione sul da farsi. Ovvero: andare effettivamente avanti con Bisoli senior oppure richiamare (non si starebbe valutando una terza via) Rolando Maran riconsegnandogli il ruolo già a partire dalla ripresa degli allenamenti programmata per domani pomeriggio. Non è da escludere che le riserve vengano sciolte solo dopo una ulteriore notte di valutazioni.

Si attendono sviluppi, ma è chiaro che in una situazione del genere, a prescindere dalla decisione, Bisoli – sulla cui bilancia a favore pendono il miglioramento della condizione della squadra e una nuova energia caratteriale mentre a sfavore c’è la confusione tattica - è già da considerare sfiduciato.