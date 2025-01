Brescia, Bisoli sotto osservazione: la situazione

L'appuntamento con la vittoria slitta ancora, e dopo sei pareggi consecutivi arriva anche il primo ko. Non è stato un avvio semplice, quello di Pierpaolo Bisoli da allenatore del Brescia. Serve una scossa, nel più breve tempo possibile, e il tecnico finisce inevitabilmente sotto osservazione. Al momento l’ipotesi più plausibile è che gli venga concessa almeno un’altra chance, domenica prossima contro la Carrarese. Ma è impossibile escludere altri scenari, compreso quello di un allontanamento anticipato.

In serata, comunque, non si registrano sentori di esonero immediato. Di certo, qualora dovesse maturare un altro risultato negativo con Bisoli in panchina, l’ipotesi di un nuovo ribaltone in panchina assumerebbe contorni molto più definiti. E a quel punto si aprirebbe il casting per l’eventuale successore: tra le ipotesi, anche quella di un ritorno di Maran.

Giorni caldi per Pierpaolo. Che si trova già di fronte a un potenziale bivio. «Cellino ora vede tutto nero, gli ho spiegato che non è così», ha detto dopo la sfida di oggi contro il Catanzaro. Ora dovrà dimostrarlo con i fatti.