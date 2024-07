Brescia, vacanze agli sgoccioli: luglio va sfruttato al massimo

Lunedì prossimo il raduno: tra mercato e lavoro sarà un mese strategico per capire le reali prospettive della squadra. Il budget sarà da metà classifica: gap da colmare con le idee

4 ' di lettura

Tecnico e direttore sportivo: Rolando Maran e Renzo Castagnini

L’estate metereologica sta appena appena cominciando, ma per qualcuno è già quasi finita. In casa Brescia ultimi scampoli da dedicare al relax, ultimo giro di mari&monti potendosi concedere qualche sfizio in più: da lunedì prossimo infatti si inaugura la stagione 2024-2025 con i primi appuntamenti per le visite mediche e i test sul campo in modo da misurare la condizione dei singoli e mettere a punto il piano della preparazione che a tutti gli effetti poi inizierà il 15 luglio con l’inizio del r