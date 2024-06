Brescia, i tre step per completarsi e poter valutare altre necessità

Fascia, attacco e certezza della conferma di Cistana al primo posto per poi capire se per la A basterà

2 ' di lettura

Il difensore bresciano del Brescia Andrea Cistana - New Reporter © www.giornaledibrescia.it

«Stappare» il mercato per andare a effettuare quelle poche operazioni che il Brescia ha in testa, sarà la priorità della settimana entrante. Ci sarà prima di tutto da trovare la quadra con la Ternana per Niccolò Corrado prima che l’affare rischi di complicarsi per il pericoloso avvicinamento di altre pretendenti. Poi, focus sulla ricerca dell’attaccante con Marco Olivieri dalla Juve Next Gen già «chiudibile», ma col Brescia che intende riflettere sull’opportunità di prendere l’uovo oggi o aspett