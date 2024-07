Brescia, 11-0 ai dilettanti: di Buhagiar il primo gol della stagione

Parla australiano il primo gol della nuova stagione del Brescia. Sono bastati due minuti a Trent Buhagiar per rompere il ghiaccio contro la rappresentativa dilettanti che la squadra di Maran ha affrontato in amichevole questa sera a Torbole: un tap-in facile, dopo un disimpegno difensivo errato degli avversari, ad aprire le danze.

Il match

Poi la solita pioggia di reti che accompagna i primi test estivi: 11-0 il risultato finale. Contributo importante dell’australiano, autore di una tripletta (e di un assist), al pari di Massimo Bertagnoli. Bjarnason, Bisoli, Fogliata, Mafezzoni e un’autorete di Gaetarelli completano il quadro di serata.

Ritmi ovviamente fiacchi, per i primi carichi di lavoro (il Brescia è sceso in campo anche questa mattina) e una condizione atletica ben lontana dagli standard migliori. Buone indicazioni dai nuovi: subito coinvolto nel fraseggio Verreth, propositivo - soprattutto nel segmento iniziale - Corrado.

Esclusi

Assenti in via precauzionale Avella, Besaggio, Olzer, Bianchi, Moncini e Borrelli (ancora in fase post-infortunio, e dunque da gestire). C’è stato spazio per qualche variazione sul tema a livello tattico per Maran, che ha schierato i suoi a quattro nel primo tempo e a tre nel secondo.

Si torna in campo questo sabato, a Travagliato, per un’altra sfida contro una rappresentativa di dilettanti.