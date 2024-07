Bisoli: «Ossessionato dalla serie A, ma dobbiamo vivere tutto senza assilli»

Conferenza di inizio stagione per il capitano del Brescia Dimitri Bisoli che rivela le sue sensazioni: «La cosa più importante - esordisce - è non dimenticarci che un anno fa eravamo ancora in bilico, senza sapere dove avremmo giocato. E da lì si è formato il gruppo, sono nate le motivazioni con tanta voglia di rivalsa e rivincita. Poi è arrivato Maran e tutto è stato frutto di lavoro e sacrificio. Da questo non si prescinde e non potrà mai mancare insieme all’entusiasmo».

Il gruppo

Tutto questo per Bisoli «fa la differenza in un campionato equilibrato come la serie B». Sottolinea il capitano: «Quasi tutti i miei compagni sono venuti al mio matrimonio che è caduto nel periodo delle vacanze: anche questo è stato un grande segnale della voglia che abbiamo di stare insieme. Anche chi non è venuto mi è stato vicino, così anche lo stesso presidente che mi ha fatto un regalo molto significativo. E quanto affetto abbiamo ricevuto io e mia moglie… Poi quello che per me rappresenta il Brescia posso solo dire che sono dentro il mio sogno. Mi manca solo una cosa… (la serie A, ndr)».

Obiettivi

Quest’anno si è ripartiti dal primo giorno con Maran: «È un vantaggio anche perché pure tatticamente siamo più sciolti e riusciamo già a muoverci su più moduli».

Sugli obiettivi: «Lo scorso anno avevo detto che saremmo potuti arrivare settimi o ottavi e ci abbiamo preso. Quest’anno - ride - dico che arriviamo primi o secondi. Vogliamo fare qualcosa di importante: io sono ossessionato dalla serie A, ma non va vissuta così. Non facciamo prendere dagli assilli, ma io dico che è giusto credere in noi per quello che abbiamo dimostrato, per il percorso che siamo risusciti a fare, per tanti giovani di qualità che abbiamo. Ognuno di noi sogna e sa di essere in una piazza importante: è giusto che abbiamo ambizioni e sogni importanti… L’entusiasmo che abbiamo proviamo a trasmetterlo: siamo contenti di chi riusciamo a coinvolgere sperando di poter coinvolgere sempre di più. Ma non faccio appelli: chi vuole esserci c’è perché tiene al Brescia, senza bisogno di essere spronato».