Brescia squadra ad alta fedeltà: Bisoli, Cistana e gli altri

Il difensore e il capitano sono primatisti di militanza in biancazzurro. Mangraviti ha salutato, ma lo zoccolo duro si allarga in una serie B di rivoluzioni

2 ' di lettura

Dimitri Bisoli è al Brescia dal 2017 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Chi sostiene che il concetto di fedeltà nel calcio moderno si sia sgretolato farebbe bene a farsi un giro a Brescia. In questo, la società di Cellino è davvero un’isola felice. Lo è per la «vecchia guardia»: capitan Bisoli si appresta a vivere la sua ottava stagione in biancazzurro. Poi c’è Cistana, che dopo la trafila delle giovanili e un paio di prestiti a Ciliverghe e a Prato, è stabilmente in rosa dall’estate del 2018. Brescia, sorteggiato il calendario di serie B: esordio con il Palermo Poc