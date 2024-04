Brividi e rimpianti: il Brescia non va oltre lo 0-0 con lo Spezia

È il secondo pareggio a reti bianche consecutivo, la terza gara senza andare a segno: non è lo scacco matto per i play off, ma il Brescia resta pienamente in corsa per un posto in paradiso. Lo 0-0 con lo Spezia consente agli uomini di Maran di restare a +2 sul nono posto, in attesa dei risultati di Sampdoria e Cittadella.

Il racconto del match

Il pomeriggio comincia con l’emozione collettiva del Rigamonti durante il minuto di silenzio per la madre di Paghera, scomparsa due giorni fa. Fabrizio ringrazia commosso, e si accomoda in panchina: nonostante il lutto, ha scelto di rispondere alla convocazione di Maran. Accanto a lui c’è Moncini, ma solo per onore di firma: l’obiettivo è recuperarlo per il derby di mercoledì con la FeralpiSalò.

L’avvio dello Spezia è vibrante: le corse affilate di Elia mettono in grande difficoltà la catena di sinistra del Brescia, e proprio da quel fronte spiove il traversone che per poco Falcinelli non devia in rete da pochi passi.

Prime occasioni per il Brescia

La posta in palio è altissima, soprattutto per gli ospiti, che una volta svanito l’effetto sorpresa scelgono di attaccare qualche bottone in più. Il Brescia esce gradualmente dalle secche: il più vivace – per distacco – è Dickmann, che al 10’ alza un lob per il colpo di testa alto di Bjarnason, e una manciata di minuti più tardi si mette in proprio con un piattone a centro area rimpallato da Nikolaou. Prima dell’intervallo ci prova pure Besaggio, con un altro colpo di testa a campanile che non preoccupa Zoet.

Brividi e assedio

La ripresa si apre con un brivido: retropassaggio pigro di Jallow che innesca la corsa in campo aperto di Di Serio. L’attaccante dello Spezia si presenta a tu per tu con Lezzerini, che salva tutto con una grande uscita. Al 60’ tocca a Kouda spaventare le rondinelle: progressione che fa breccia nel muro biancazzuro e destro a incrociare che fa la barba al legno.

Da lì in poi, però, monta l’onda biancazzurra. Maran inserisce Paghera, accolto dall’ovazione del pubblico e omaggiato da Bisoli con la consegna della fascia da capitano. La spinta veemente del Brescia assume i connotati dell’assedio: Zoet si allunga su un destro a giro di Bianchi, e poco prima dello scadere Bisoli colpisce in pieno la traversa dopo uno stacco imperioso su sviluppi di un corner. Finisce tra i rimpianti, diluiti dalla sensazione di pericolo scampato che produce la traversa colpita da un metro da Kouda. Emozioni contrastanti, ma il Brescia c’è. E intende provarci fino all’ultimo.