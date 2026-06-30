Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile

Secondo l’accusa, il giocatore avrebbe avuto un rapporto con una 17enne: ha ricevuto un invito a comparire in aula per venerdì

30 giugno 2026

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Alessandro Bastoniprostituzione minorile Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...