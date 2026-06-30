Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile

Secondo l’accusa, il giocatore avrebbe avuto un rapporto con una 17enne: ha ricevuto un invito a comparire in aula per venerdì
Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile. Come anticipato da Repubblica.it e confermato da ambienti giudiziari, il giocatore oggi ha ricevuto un invito a comparire in aula per venerdì. 

L’indagine si inserisce nell’inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini su una società di eventi di Cinisello Balsamo che avrebbe organizzato serate «all inclusive» per i clienti vip in locali alla moda milanesi. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, Bastoni avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca 17enne

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Alessandro Bastoniprostituzione minorile
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...