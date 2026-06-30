Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile

Il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile. Come anticipato da Repubblica.it e confermato da ambienti giudiziari, il giocatore oggi ha ricevuto un invito a comparire in aula per venerdì.
L’indagine si inserisce nell’inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini su una società di eventi di Cinisello Balsamo che avrebbe organizzato serate «all inclusive» per i clienti vip in locali alla moda milanesi. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, Bastoni avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca 17enne.