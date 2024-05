Pasini: «Non si vince da soli e in Feralpi ritrovo ancora i valori di mio padre»

L’imprenditore sarà uno degli speaker che parlerà ai giovani durante Smart Future Academy

Giuseppe Pasini è anche presidente della squadra di calcio FeralpiSalò - © www.giornaledibrescia.it

Il suo nome rievoca un’imprenditoria non solo di successo ma dove l’attività d’impresa si accompagna all’attenzione per il benessere dei collaboratori, del territorio e dell’ambiente. Giuseppe Pasini, presidente del gruppo siderurgico Feralpi di Lonato e numero uno della squadra di calcio FeralpiSalò, ha deciso di affiancare Smart Future Academy nel suo percorso accanto ai giovani, decidendo di raccontarsi in prima persona. «Sono convinto che oggi più che in passato per un giovane o giovanissimo