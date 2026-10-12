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L’assemblea dei soci dell’Union Brescia ha approvato il bilancio

Il 21 ottobre verrà presentato pubblicamente: «Sarà un momento di approfondimento sull’andamento economico della società e sul percorso intrapreso nel segno della trasparenza e del dialogo con il territorio»
Il presidente Pasini tra il diesse Ferretti e il direttore dell'area tecnica Pederzoli - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Il presidente Pasini tra il diesse Ferretti e il direttore dell'area tecnica Pederzoli - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Il primo bilancio d’esercizio della storia dell’Union Brescia è stato approvato dall’assemblea dei soci che si è tenuta allo stadio «Mario Rigamonti».

E «il prossimo 21 ottobre lo presenteremo pubblicamente: sarà un momento di approfondimento sull’andamento economico della società e sul percorso intrapreso nel segno della trasparenza e del dialogo con il territorio».

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La plenaria di ieri è stata l’occasione anche per fare il punto sul prossimo avvio dell’inizio dei lavori per il nuovo centro sportivo (inizio 2027), ma anche l’opportunità per fare il punto sull’andamento sportivo: presenti le figure di riferimento dell’area tecnica Mauro Pederzoli e Andrea Ferretti.

È stato inoltre fatto il punto in relazione ai progetti extra campo che la società sta ponendo in essere.

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