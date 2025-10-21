Armonia e vittorie, per Maistrello «questo Brescia può crescere ancora»

L’attaccante a Teletutto: «Il Vicenza corre, ma è presto e noi vogliamo farci trovare pronti»

2 ' di lettura

L'entusiasmo dell'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Quel diciassette sulle spalle, capitato quasi per caso, è diventato uno dei simboli della rinascita: «Non l’ho mai indossato, ora chissà: potrei anche tenermelo fino a fine carriera». L’aneddoto che racconta Tommy Maistrello è storia nota: voleva l’otto, «ma Balestrero ci teneva troppo e non me l’ha lasciato». Da lì la virata su due cifre che, sommate, potessero restituire in altra forma quel numero. Il blitz Ospite di Teletutto per l’appuntamento di ieri con «Tutti in campo», l’attaccante dell’