Union Brescia: ora va definitivamente conquistata casa

Non siamo noi, ma sono loro. Ovvero non è l’Union Brescia che non sta facendo appieno il suo, ma è il Vicenza che ha impattato a pieni giri con la stagione. Questione di indubbi e ineccepibili valori diffusi, di episodi che hanno girato tutti nel modo giusto, di un’esperienza lunga temprante in categoria, di una piazza che a forza di musate si è mentalizzata a dovere. Tanti i fattori che hanno consentito ai biancorossi di prendersi un sostanzioso margine tra loro e gli altri.

Gli altri più...«altri di tutti» designati sono quelli che grazie al blitz di Lecco si sono piazzati per diverse stagioni e che ora vestono magliette biancoblù. E che giocano in una squadra che era già formata con una base e uno spirito, ma che pura era e resta in costruzione dentro un anno zero, e a tempo zero costretta a uscire da una bolla in un incastro di anime da trovare. In una condizione da livellare, in nuovi ostacoli da riconoscere e superare.

In questo primo pezzo di strada insieme, c’è sempre stata una bussola a indicare una direzione e per questo nessuno è mai uscito di strada, neanche quando la frenata dei tre pareggi di fila aveva fatto serpeggiare i primi malumori. Se quella è stata una crisi, va ricordato che è stata «portata via» comunque senza sconfitte. E va riconosciuto a squadra, staff e società che quel primo momento un po’ così ha prodotto la matura risposta di Busto Arsizio. Ma serviva ancora di più. E quel di più è arrivato con la prova di forza di un Lecco che è stato fatto sembrare quasi piccolino per tale e tanta è stata la padronanza, su tutti i livelli, del Brescia.

Serie C, gli scatti di Lecco-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Ma in quello che è un continuo misurarsi e pretendere da se stessi. Con mister Diana al lavoro per forgiare una mentalità sempre più vincente, ancora non basta. Cosa manca? Detto che ci sono ancora pepite d’oro da scoprire (Vido, Giani, Vesentini...) o reinserire (Cisco, Silvestri...), il prossimo step di crescita non può che essere uno: la conquista, decisa e definitiva di casa. Dove è già stato lasciato troppo. Sì, il prossimo passo deve essere quello delle scortesie per gli ospiti del campo. Se tanto dà tanto, con il crescendo in maturità tra Busto e Lecco, come e cosa fare per non incartarsi più da soli lo hanno capito. Sognando, da qui al 23 novembre (c’è lo scontro diretto con la prima), un percorso più o meno netto. Per vedere se poi è proprio vero che Brescia e Vicenza sono davvero lontane 7 punti. Nel dubbio, i Diana’s ci hanno fatto venire la voglia di preparare i pop corn.