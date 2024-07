Adorni: «Il vero tesoro del Brescia è il gruppo»

Il difensore ospite ieri di Teletutto: «Abbiamo creato qualcosa di unico e lo faremo pesare. Credo nel valore del lavoro»

Adorni dopo il gol segnato nello scorso campionato contro la Sampdoria - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Come lo spieghi che il clima che si respira nel Brescia, che l’idea di connessione che la squadra trasmette, non sono retorica e miele scucchiaiato direttamente da un vasetto? Sinceramente si fa fatica e il rischio di diventare stucchevoli è veramente altissimo e magari per qualcuno il «limite» è anche già stato superato. Conferma Dickmann e novità Corrado: Brescia con le doppie frecce Tutti insieme Adorni in azione nel ritiro del Brescia a Torbole - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledib