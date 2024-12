A Edoardo Bove è stato impiantato il defibrillatore sottocutaneo removibile, come annunciato ieri sera dalla Fiorentina. Riguardo all’intervento, ritenuto di routine, la società viola non ha ancora emesso una nota ufficiale, essendo ancora in attesa di tutte le comunicazioni necessarie per fare il punto della situazione.

A quanto emerge l’intervento è stato effettuato dall’aritmologia dell’ospedale di Careggi dopo il ricovero del giocatore viola per il malore accusato lo scorso primo dicembre durante il primo tempo di Fiorentina-Inter. Sempre ieri il club viola ha fatto sapere che, trattandosi di un defibrillatore removibile, Bove potrà decidere in futuro se tenerlo oppure toglierlo.

Intanto è iniziato il conto alla rovescia per le sue dimissioni dall’ospedale, che dovrebbero avvenire fra giovedì e sabato. C’è attesa inoltre per i risultati dei numerosi accertamenti effettuati in questi giorni dal 22enne centrocampista, per cercare di capire le cause del problema che ha provocato il malore.