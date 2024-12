Malore in campo, il mondo del calcio: «Bove siamo con te»

I primi ad arrivare in ospedale sono stati i suoi compagni di squadra. Gli stessi che vedendolo a terra si erano messi le mani nei capelli e avevano iniziato a piangere. Temendo il peggio.

Resta alta la tensione, ma sembra migliorare il quadro clinico di Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che al minuto 17 della sfida tra la squadra viola e l’Inter si è accasciato sul prato del Franchi.

In casa viola

«Forza Edoardo, Firenze è con te» recita lo striscione firmato dalla Curva Fiesole che i tifosi viola hanno portato all'esterno dell'ospedale Careggi, dove il calciatore è ricoverato in terapia intensiva. Con il passare delle ore si sono moltiplicati i messaggi, attraverso i social, del mondo del calcio. «Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo in questi momenti» è il commento del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che dagli Stati Uniti è in costante collegamento con Firenze.

E poi ci sono i compagni di squadra di Bove. Albert Gudmundsson ha scritto: «Forza Edo», Beltran ha postato il messaggio: «Forza amico mio! Sei forte, ti voglio bene» ed un cuore viola. Robin Gosens: «Forza fratello» e Moise Kean che oltre ad una serie di cuori bianchi, alle faccine tristi e le mani in preghiera, ha scritto in inglese: «Dio ti prego», le stesse parole utilizzate dal portiere della Fiorentina David De Gea.

Dagli altri club

«Uno di noi, siamo tutti con te. Forza Edo!», ha scritto sui social la Roma, squadra in cui è cresciuto e nella quale militava fino a pochi mesi fa. «Siamo con te, forza Edoardo!», il messaggio dell'Inter, «Siamo tutti con te, Edoardo», quello della Juventus e «Tutti i nostri pensieri sono per te, Edoardo. Forza!», il pensiero del Milan. Poi c'è chi come la Lazio non vede l'ora di rivederlo: «Forza Edoardo, ti aspettiamo presto in campo!».

Vicinanza a Bove anche da parte di Napoli, Verona, Lecce, Palermo, Perugia e tante altre società. Un elenco infinito.

Tra i calciatori uno dei primi ad avere delle parole per Bove è stato il centrocampista del Milan Bennacer: «Tutti i miei pensieri vanno a Edoardo Bove, sperando sia stato solo uno spavento», poi l'ex compagno alla Roma, Romelu Lukaku, oggi al Napoli: «Ti voglio bene piccolo fratellino. Siamo tutti con te».

Ma anche il tennista e amico Flavio Cobolli: «Forza amico io», ha postato su Instagram. Messaggi di sostegno anche dalla Lega di Serie A («Forza Edo siamo con te») e dalla Nazionale («Forza Edoardo»).