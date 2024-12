Colbrelli: «Ho scritto a Bove, se avrà bisogno io ci sono»

L’ex ciclista è stato ospite insieme al dottor Stefani a Teletutto ed ha raccontato come domenica vedendo Fiorentina-Inter abbia rivissuto il suo dramma

3 ' di lettura

I concitati momenti del malore in campo di Bove - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Molti si stanno chiedendo dopo domenica sera se Edoardo Bove tornerà a giocare a calcio dopo quanto gli è accaduto al minuto 17 di Fiorentina-Inter. Lui stesso, che ogni giorno fa progressi, vorrebbe esserci alla prossima di campionato. Non sarà così e forse non potrà nemmeno più far parte del calcio italiano, se gli accertamenti al cuore dei prossimi giorni stabiliranno che sarà necessario un defibrillatore. In tutto ciò però non deve sfuggire un particolare che piccolo non è affatto: rispetto