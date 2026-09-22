Wst Brescia vuole diventare un’Eccellenza anche nella nuova categoria

Dopo tre anni in Promozione femminile, la società (Women’s Soccer Team) che ha avuto alcuni cambiamenti è pronta ad una nuova avventura e punta anche sul settore giovanile

Giulia Battagliola 22 settembre 2026 2 ' di lettura

Giocatrici, allenatori e dirigenti del Wst Brescia, impegnato nel campionato di Eccellenza femminile Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti presentazioni dilettanti 2026 Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...