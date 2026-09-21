Verolese, l’Eccellenza e l’obiettivo chiaro: salvezza il prima possibile

Per adesso un pareggio e una sconfitta da inizio campionato, ma la società neopromossa sa che ci sono margini per avere soddisfazioni in una stagione che comunque non sarà facile

Giulia Battagliola 21 settembre 2026 3 ' di lettura

Per la Verolese l'obiettivo è di raggiungere il prima possibile la salvezza in Eccellenza Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti presentazioni dilettanti 2026 Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...