Verolese, l’Eccellenza e l’obiettivo chiaro: salvezza il prima possibile

Il primo punto in una nuova categoria è sempre un traguardo da festeggiare: per la Verolese, che alla prima giornata di campionato ha agguantato un pareggio quasi in extremis contro il Carpenedolo Bsv Garda, la presentazione ufficiale, avvenuta all’indomani dell’esordio in Eccellenza (nella seconda giornata, domenica scorsa, il ko a Breno), è stata anche un momento per cementare il gruppo e celebrare un piccolo traguardo che la società spera sia il primo di tanti.
Nuove ambizioni
La serata, organizzata a Offlaga nella sede del main sponsor Abf Italia di Fabiano Berta, ha visto la partecipazione di un centinaio di persone ed è stato, per la Verolese, il luogo ideale per archiviare la gioia della stagione scorsa, coronata dalla vittoria della Coppa Italia di Promozione, e mettere nero su bianco ambizioni, obiettivi.
«Sono molto contento per l’esordio in categoria, – ha detto il presidente dei biancoblù, Claudio Cavalli. – Solo tre anni fa vincevamo la Prima categoria e approdavamo in Promozione, e la passata stagione, dopo due anni, abbiamo vinto la Coppa. Non dobbiamo mai dimenticarci da dove siamo partiti e verso dove stiamo andando».
Con una rosa arricchita di dodici elementi, oltre a tre giovani del vivaio saliti in prima squadra, sembra che la Verolese abbia ben chiaro dove voglia arrivare. «Sono soddisfatto della rosa allestita dal diesse Federico Bonetti – ha ammesso il direttore generale Alessandro Alloisio. – La reputo veramente valida e pronta ad affrontare una stagione importante. Fondamentale sarà mantenere la categoria: con il lavoro che stiamo facendo, assieme allo staff tecnico in cui nutro fiducia, penso sia un obiettivo alla portata, ma è sempre bello sognare».
Il tecnico
Anche l’allenatore, Raffaele Zucchi, si trova d’accordo: «Mi auguro di agguantare la salvezza il prima possibile – chiosa –. Sono grato di poter lavorare con un gruppo così affiatato, formato dallo “zoccolo duro” che già ha fatto bene negli ultimi tre anni, e arricchito da giocatori che sanno cosa significhi stare in Eccellenza».
Alla serata anche il sindaco di Verolanuova, Stefano Dotti, che ha garantito il massimo appoggio alla società, disponendo i lavori di rifacimento del campo sportivo dello stadio Bragadina, che sarà disponibile da domenica 27 settembre, in occasione della gara contro il Codogno.
Organigramma e rosa
Presidente: Claudio Cavalli
Direttore sportivo: Federico Bonetti
Direttore generale: Alessandro Alloisio
Allenatore: Raffaele Zucchi
Vice allenatore: Sergio Viotti
Preparatore dei portieri: Valter Pizzi
Dirigenti: Costanzo Tomasoni, Salvatore Anastasio, Emanuele Ferrari
Portieri: Gabriele Barbariga (2008, dalla Juniores), Mattia Braga (2006, dal Breno), Tommaso Mongiello (2007, dal Desenzano Juniores)
Difensori: Nicolò Bianchini (2007, dal Cellatica), Andrea Cossetti (2004), Michele Fini (2002), Cristian Gelmini (2005), Davide Gelmini (2001), Filippo Germanà (2006), Pasquale Granata (2007, dal CazzagoBornato), Davide Piazza (2000, dal CazzagoBornato), Michele Pini (1986), Marco Venturi (1996, dal Cellatica)
Centrocampisti: Mattia Boschetti (2003), Andrea Ferro (2000), Davide Gozza (2007, dal Desenzano Juniores), Marco Martinelli (1998), Marco Prestini (2001), Marco Rizzi (2006)
Attaccanti: Gabriele Agosti (2007, dalla Juniores), Marco Baldelli (2005, dal Breno), Giulio Bassini (2005, dalla Pavonese), Giorgio Bertoni (2000), Luca Serpelloni (2000, dal Ponte Sp Mapello), Juvraj Singh (2008, dalla Juniores), Federico Varano (1995, dal Darfo Boario), Elia Zanotti (2007, dal CazzagoBornato).