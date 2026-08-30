Urago Mella: ambizioni rinnovate per un buon campionato di Seconda

Dopo la sconfitta ai play off contro i cugini della Pavoniana Gymnasium, l’Urago Mella si è presentato con rinnovato entusiasmo al Renato Gei per la stagione 2026-2027 in Seconda categoria.
Si vede qualche volto nuovo, ma l’impianto della squadra è rimasto identico a quello dello scorso anno. L’obiettivo della compagine cittadina è migliorare rispetto alla scorsa stagione, ma migliorare si traduce in promozione, anche se i dirigenti mantengono una certa prudenza.
Obiettivi
Il nuovo presidente, Oliver Pellegrino è fiducioso, ma non si sbilancia per il campionato che sta per iniziare: «Il 70% dei ragazzi proviene dal settore giovanile e dobbiamo partire proprio da quello. Se andiamo a rinforzarlo, anche la prima squadra ne avrà beneficio».
Sulla stessa lunghezza d’onda è il tecnico Massimiliano Picchioni che ha vestito la carica di presidente due anni fa. Adesso dovrà occuparsi dell’area tecnica: «Ora sono il nuovo allenatore -afferma - e cercheremo di ripetere l’ottima stagione appena terminata. Abbiamo perso ai play off contro la Pavoniana Gymnasium è vero, ma siamo carichi».
Novità
Ci sono anche alcune facce nuove tra cui il diesse Fabio Rossini (l’anno scorso al Gussago) che ha portato dal CazzagoBornato il portiere Alessandro Bunt; dall’Eden Esine è giunto il difensore Francesco Deotto, dal Basso Garda l’altro difensore Mariglen Hoxha; per ,o stesso reparto arretrato, ecco dall’Ospitaletto Tommaso Stegarescu e dal Lanusei Justin Nouman.
Per i centrocampisti dal San Carlo Rezzato arriva Lorenzo Zubani e nel reparto avanzato è stato prelevato dal S. Andrea Concesio, la punta Emanuele Baliotto.
Il nuovo diesse Rossini è soddisfatto della campagna acquisti: «Ci siamo rinforzati dove c’erano criticità; adesso possiamo affrontare il campionato di Seconda categoria nel migliore dei modi».
Organigramma e rosa
Presidente Oliver Pellegrino
Direttore sportivo Fabio Rossini
Allenatore Massimiliano Picchioni
Portieri Alessandro Bunt (1997), Jacopo Ferpozzi (1999), Lorenzo Longo (2001).
Difensori Omar Attia (2004), Lorenzo Bellotti (2002), Riccardo De Bellis (2006), Francesco Deotto (2007), Nicola Giobini (2004), Mariglen Hoxha (2000), Nicolò Re (1999), Tommaso Stegarescu (2008), Justin Nouman (1998).
Centrocampisti Cristian Alberti (1996), Matteo Barezzani (2000), Marco Belleri (2004), Luca Frassine (2004), Davide Peretti (2003), Lorenzo Zubani (2003).
Attaccanti Simone Amatulli (2001), Emanuele Baliotto (1998), Emanuele Breda (2007), Francesco Loda (2004), Andrea Miccichè (2001), Walid Protsanin (2003), Emanuele Ronghi (2005).