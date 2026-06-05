Torneo di Polpenazze 2026, la Tecnopasturi è la prima a qualificarsi

Nella quinta serata della 46esima edizione del notturno di Polpenazze arrivano due verdetti: Tecnopasturi è la prima squadra a qualificarsi per la seconda fase, mentre l’Ottica Donatini è eliminata.

In apertura si chiude il secondo turno del girone 1 : i campioni in carica di Utr/Risposta Serramenti/Pressfinmetal/Arici Costruzioni/Guarnimed/Bival vincono di nuovo, sotterrando sotto una valanga di reti Tinteggiature Erika/Amadei Costruzioni. Finisce infatti 9-2: per l’Utr poker di Filippo Guerini (2’ e 15’ pt, 12’ e 14’ st), tripletta di Gonzalo Martinez (5’ e 11’ pt, 3’ st) e reti di Stefano Apollonio (10’ st) e Milos Malivojevic (15’ st). Per i tinteggiatori gol della bandiera di Alessio Filippini (8’ st) e Michele Casella (13’ st). L’Utr salee dunque a quota 6, Giampe e Paini a 3 ed Erika a 0

Girone 2

Poi, nel girone 2, arrivano i primi verdetti: Tecnopasturi/Rekonta/Warner Car/Ortofrutta Bazzana batte 6-1 Società Agricola Duranti e Amadei/Baroni, va a 6 punti e si qualifica aritmeticamente come prima del raggruppamento. I vice campioni in carica vengono trascinati da un Emanuele Bardelloni in serata di grazia: il bomber quest’anno in forza al Montirone realizza tre gol, uno più bello dell’altro (1’ pt, 3’ e 6’ st). Le altre reti portano la firma di Jacopo Mozzanica (7’ pt), Mirko Traversi (9’ st) e Daniele Fenotti (15’). Il gol della bandiera per gli avversari è di Mattia Bonseri (6’ pt).

Nell’altra sfida del gruppo 2 la Sifral/Fpm Group batte 5-3 l’Ottica Donatini/Imbal Line/Tima/Numismatica Leonessa eliminandola dal torneo: i valgobbini vanno a segno nel primo tempo con Thomas Orfeini (4’) e Andrea Michelotto (10’), nella ripresa con Simone Comelli (1’), Andrea Gusella (2’) ed Edoardo Furini (6’). Per gli ottici reti di Kevin Okou Okou (9’ pt), Riccardo Ravasi (13’ pt) ed Ernesto Pagliaro (16’ st).

Si torna in campo domani sera, sabato 6, con altre quattro gare: per il girone 3 Nova Sider Forgital-Il Resto del Maury e Gf Transport-Scalvenzi e per il ragguppamento 4 New For-Alta Serbatoi e Comipont-Bar Stazione.