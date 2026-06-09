Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della settima serata

Serata interlocutoria, la settima, alla 46esima edizione del notturno di Polpenazze-Memorial Cavalier Attilio Camozzi. Non arrivano infatti verdetti.
Nel girone 5
Si comincia con il secondo turno del girone 5: Fop carrozzeria/Bar Milano 2/Colorificio Ingros color/Carmagnola garden conquista la seconda vittoria consecutiva, battendo 5-1 L’Immobiliare Castelcovati, che invece rimane ferma al palo. Protagonista assoluto del match è Domenico Grasso, autore di una tripletta (3’ pt, 12’ e 13’ st). Le altre due reti portano la firma di Alberto Boschetti (6’ pt) e Marco Ruffini (10’ pt). Gol della bandiera per gli immobiliaristi ad opera di Niccolò Lorini (4’ st).
Nel secondo match, tutto facile per Gruppo Corsini immobiliare/Vl general Service, che dopo la sconfitta dell’esordio si riscatta contro Cristian, raggiungendola a quota 3 punti in graduatoria. Termina 4-1: doppietta di Facundo Marquez (1’ pt e 6’ st) più gol di Christophe Renault (10’ pt) e Lorenzo Berbenni (6’ st) da una parte; rete di Andrea Gualdi (13’ pt) dall’altra. Situazione equilibrata in questo girone: tutto si deciderà nell’ultimo turno.
Il girone 6
Infine, per il raggruppamento 6, secondo successo consecutivo per Franzoni costruzioni/Officine Meccaniche Bergomi/Santo gusto, che vince 4-2 contro la Garda soccer academy/Doctor glass/Stocchetta cilindri/Map cucine. Per i costruttori reti di Elia Sorteni (5’ pt), Francesco Giangaspero (7’ pt), Marco Mattei (1’ st) e Andrea Quarena (13’ st); per gli avversari doppietta di Antonio Buonaiuto (8’ e 14’ st). Franzoni sale dunque a quota 6, mentre Garda Soccer rimane ferma a zero, tuttavia non è ancora eliminata.
Giovedì sera è in programma l’altra gara di questo raggruppamento: c’è grande attesa per vedere di nuovo all’opera l’Emmerre group/Artekromo, ovvero la squadra delle vecchie glorie di Brescia e Lumezzane, capitanate da Andrea Caracciolo, che affronterà la Ceresa Delfina autodemolizioni/Costruzioni Fontana/Folli scavi. A seguire, il terzo turno del girone 1.