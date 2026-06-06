Torneo di Polpenazze, la diretta della sesta serata

La sesta è una serata ricca di appuntamenti alla 46esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi. Si disputano infatti ben quattro partite, valide per i gironi 3 e 4. Per l’occasione in Valtenesi saranno nuovamente presenti le telecamere di Teletutto: si rinnova, per la terza volta nel 2026, l’appuntamento con «Parole di calcio in tour», visibile sul canale 16 del digitale terrestre. Alla conduzione, nello studio a fianco del rettangolo di gioco, ci sarà Angela Scaramuzza, tra gli ospiti Davide Giori Cappelluti, il ds Stefano Orizio e il tecnico Roberto Avanza. Da bordocampo i consueti aggiornamenti ad opera di Marco Zanetti.

Le partite Si parte dunque alle 20.40 con una sfida affascinante, tra due formazioni che in passato sono state regine del notturno più atteso dell’estate bresciana: Nova Sider Forgital (2024) e Resto del Maury (2004, 2010, 2011 e 2012). Il risultato di questa partita può essere già determinante per entrambe le squadre. Nova Sider Forgital, che nel 2025 salì sul terzo gradino del podio, ha infatti battuto 4-3 all’esordio Gf Transport e in caso di vittoria potrebbe già strappare il pass per il turno successivo. I saretini invece sono stati superati 3-1 al debutto da Scalvenzi/Costruzioni Speciali Bresciane e rischiano una clamorosa eliminazione. Scalvenzi (3 punti) e Gf Transport (0) scenderanno in campo alle 21.20, vivendo la stessa situazione, ma conoscendo già il risultato delle dirette rivali.