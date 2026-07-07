Torneo di Polpenazze 2026, la diretta delle semifinali d’andata

Scalvenzi, Utr, Nova Sider Forgital e Ceresa Delfina: ecco le magnifiche quattro che questa settimana si contenderanno il Trofeo Sipex-Cavagna Spa. Dopo circa un mese e mezzo (il torneo ha preso il via lo scorso 21 maggio) siamo finalmente arrivati alle battute finali della 46esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi. Nelle prime 18 serate i vari sbarramenti hanno fermato 20 squadre: tra queste anche due delle semifinaliste della scorsa estate, ovvero Tecnopasturi e Comipont. In corsa sono rimaste invece la prima e la terza, Utr e Nova Sider Forgital, mentre Scalvenzi e Ceresa Delfina sono le sorprese.
Gare e Teletutto
Stasera prendono il via le gare che decreteranno le finaliste. Un appuntamento da non perdere anche sugli schermi di Teletutto, nuovamente presente in Valtenesi con «Parole di calcio in tour». Conduzione affidata a Erica Bariselli, mentre a bordocampo ci sarà Marco Zanetti. Tra gli ospiti Roberto Avanza, Enrico Gheda e Nicola Fiorin della San Filippo. Si comincia alle 20.30 col secondo match del quadrangolare riservato alla categoria Pulcini, tra Valtenesi e Nuova Valsabbia. La vincente affronterà in finale Uso Nuvolento, che nell’altra sfida ha battuto 5-1 Academy Montorfano.
Il torneo Open
Poi via al torneo Open, con la semifinale di andata tra Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane e Utr/ Risposta Serramenti/ Pressfinmetal/ Arici Costruzioni/ Guarnimed/ Bival. Scalvenzi è arrivata fin qui dopo aver chiuso al secondo posto la fase a gironi e quella dei triangolari. Poi ai quarti doppio successo su Franzoni Costruzioni/ Officine Meccaniche Bergomi/ Studio Frugoni (4-2 e 7-2). I campioni in carica di Utr hanno vinto sia il primo girone che la fase dei triangolari. Ai quarti invece hanno eliminato Comipont/ Realvalverde/ As29 (8-4 e 2-2).
Alle 21.50 la seconda semifinale di andata, tra Nova Sider Forgital e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi. Nova Sider ha vinto il primo girone, mentre è arrivata seconda ai triangolari. Ai quarti doppio successo su New For/ Agro Comp/ Party Time/ Cm Consulting/ Viro Steak Restaurant Milano (3-1 e 4-2). Ceresa Delfina ha chiuso al secondo posto sia nel girone all’italiana che il triangolare. Ai quarti ha eliminato Fop Carrozzeria/ Bar Milano 2/ Colorificio Ingros Color/ Carmagnola Garden (2-2 e 3-0). In rosa Tognazzi, Gannouni, Avanzi, Cartella, Bonatti e Faye Pape. Giovedì le gare di ritorno, ad orari invertiti.