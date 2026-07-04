Torneo di Polpenazze 2026, la diretta della diciottesima serata

Ultima serata dei quarti di finale: stasera conosceremo il nome delle due squadre che raggiungeranno Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane e Utr/ Risposta Serramenti/ Pressfinmetal/ Arici Costruzioni/ Guarnimed/ Bival tra le magnifiche quattro della 46esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi.
Fotografia
Siamo ormai alle battute finali dell’appuntamento più atteso dell’estate per gli appassionati di calcio di casa nostra. Stasera è in programma la terza ed ultima serata dei quarti di finale, con due gare di ritorno che prenderanno il via subito dopo il primo match dei quadrangolare riservato alla categoria Pulcini, tra Uso Nuvolento e Academy Montorfano Rovato (ore 20.45). Alle 21.25 scenderanno poi in campo Nova Sider Forgital e New For/ Agro Comp/ Party Time/ Cm Consulting/ Viro Steak Restaurant Milano, con i primi che partiranno da un vantaggio di due gol, maturato all’andata.
Nella sfida di martedì scorso New For è partita meglio, sbloccando la contesa con Nicolò Lauricella (12’). Poi però Nova Sider ha pareggiato i conti proprio prima dell’intervallo grazie a Raffaele Alcibiade e ha allungato nella ripresa, andando a segno con Federico Peli (3’) e Modou Diop (8’). Il +2 maturato non può comunque far dormire sogni tranquilli a Lleshaj e soci, perchè New For farà di tutto per cercare di rimontare ed evitare l’eliminazione. Alle 22.05 invece si sfideranno Fop Carrozzeria/ Bar Milano 2/ Colorificio Ingros Color/ Carmagnola Garden e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi.
Tra i quattro abbinamenti questo è quello che all’andata ha visto maggior equilibrio. Il match infatti si è concluso in parità, sul 2-2. Tutte e quattro le reti sono giunte nel primo tempo. Vantaggio per gli autodemolitori al 1’ con Ibou Faye Pape; poi pareggio e sorpasso dei carrozzieri con Alberto Filiciotto (6’) e Alberto Boschetti (9’). Infine 2-2 definitivo con Steven Bonatti (15’). Le vincenti di questi due quarti di finale si affronteranno poi martedì (ore 21.50) e giovedì (21.10) in semifinale, che sarà come di consueto a doppia mandata.
L’altra (martedì alle 21.10 e giovedì alle 21.50) vedrà invece sfidarsi Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane e Utr/ Risposta Serramenti/ Pressfinmetal/ Arici Costruzioni/ Guarnimed/ Bival. La Scalvenzi ha superato i quarti eliminando Franzoni Costruzioni/ Officine Meccaniche Bergomi/ Studio Frugoni (4-2 all’andata e 7-2 al ritorno), mentre i campioni in carica di Utr sono giunti tra le magnifiche quattro dopo aver fatto fuori Comipont/ Realvalverde/ As29 (8-4 e 2-2). Finali previste per sabato 11, dopo l’ultimo atto del quadrangolare riservato ai Pulcini.