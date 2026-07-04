Torneo di Polpenazze 2026, la diretta della diciottesima serata

Dopo l’andata Nova Sider parte in vantaggio su New For mentre tra Fop Carrozzeria e Ceresa Delfina sarà battaglia. Diretta su Teletutto e in questo contenuto dalle 20.45

Enrico Passerini 04 luglio 2026 2 ' di lettura

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