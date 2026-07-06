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Torneo di Mezzane, la diretta della seconda serata di quarti di finale

Dalle 21.15 le due sfide che decideranno le avversarie in semifinale di Autoscuola Vigorelli e I 2000
Marco Zanetti
I 2000 sono già in semifinale
I 2000 sono già in semifinale

Archiviata venerdì, la prima serata dei quarti di finale ha restituito un verdetto: in semifinale mercoledì per il 22° Torneo notturno di Mezzane ci sarà lo scontro tra Autoscuola Vigorelli e I 2000.

Per completare il quattro delle fab 4 mancano però all’appello ancora due squadre. L’ardua sentenza viene dunque emessa oggi: con la diretta streaming fruibile qui, quattro formazioni sono pronte a darsi battaglia per due slot disponibili. Programma alla mano, alle 21.15 scendono in campo Geometra Cogoli/Bottega delle carni/Vineria Tremiti/Az. Agr. Piazza/Lopigom (già capace di conquistare il titolo del 2024 e di classificarsi al secondo posto nel 2025) e l’arcigna Impresa edile Zabaleni/Lattoneria Maccabiani. Poi, a seguire, dalle 22.15 entrano in scena i campioni in carica di Digital Solution/Oikos Immobiliare/Bar Da Cristian che affrontano la temibile Sb Assicurazioni/Omec con l’intento di replicare la cavalcata trionfale di un anno fa.

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