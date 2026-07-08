Torneo di Mezzane, la diretta delle semifinali

Il puzzle è al completo: sono noti i pezzi che compongono il quadro delle semifinali del 22° Torneo notturno di Mezzane. In programma stasera in gara secca a partire dalle 21.15 – con riflettori accessi anche qui, per seguire tutto in streaming – le quattro formazioni rimaste in corsa si contendono dunque all’accesso alla finalissima di venerdì.
Le partite
Nel dettaglio, apre il cartellone lo scontro tra Autoscuola Vigorelli (già qualificatasi venerdì scorso solo alla lotteria dal dischetto) e Sb Assicurazioni/Omec la quale, oggettivamente a sorpresa, lunedì ha superato per 6-4 la Digital Solution/Oikos Immobiliare/Bar Da Cristian. Nella circostanza per i campioni in carica la doppietta di Nolaschi, seguita dai guizzi di Sorteni e Grechi non sono sufficienti a difendere il trono conquistato un estate fa. D’altro canto, il team granata – chiuso il parziale con un passivo di 2-4 all’intervallo – trova la linfa giusta nell’ingresso di Beltrami che, graffia due volte, imitato da Bettegazzi, a segno su un discusso rigore che spegne definitivamente le opportunità di rimonta dei “total white” digitali.
Per quanto riguarda invece l’altro match di scena alle 22.15, ecco protagonisti I 2000 (i quali hanno strappato in modo perentorio il pass lo scorso venerdì, in una partita dominata in lungo e in largo) opposti a Geometra Cogoli/Bottega delle carni/Vineria Tremiti/Az. Agr. Piazza/Lopigom/Impresa edile Zabaleni/Lattoneria Maccabiani, reduci dal successo per 6-4 su Impresa edile Zabaleni/Lattoneria Maccabiani. Una pratica, questa, archiviata non senza difficoltà dagli uomini in orange: basti pensare che al termine del primo tempo regna l’equilibrio più totale (4-4) con Randazzo (autore di una tripletta) e Fagoni (doppietta per lui a referto) particolarmente ispirati. E nemmeno dopo la pausa la rete di Ravani sembra essere la molla che scoperchia l’equilibrio. Ci pensa dunque Pasotti a salire in cattedra con una delle sue accelerazioni e far scorrere i titoli di coda alle avvincenti ostilità.
Il tavolo, insomma, è apparecchiato: bisogna solo godere del menù, live sulle tribune (con panino e birretta a corredo) o da remoto. A voi l’ardua scelta.