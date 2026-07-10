Torneo di Mezzane 2026, la diretta della serata finale

Il 22° Torneo notturno di Mezzane è pronto a conoscere la sua vincitrice: la diretta streaming della serata finale è disponibile in questo contenuto, a partire dalle 20.30. Alle 21.15, per il terzo gradino del podio, si affrontano la Sb Assicurazioni/Omec (con l’ossatura composta da giocatori del Gambara e della Pavonese) e Geometra Cogoli/Bottega delle carni/Vineria Tremiti/Az. Agr. Piazza/Lopigom (squadra d’indubbia esperienza, non a caso classificatasi al secondo posto nel 2025).
La finalissima
A seguire, dalle 22.30 spazio alla finalissima che vede opposti l’Autoscuola Vigorelli (favorita sulla carta per aver mantenuto finora l’imbattibilità e a caccia del primo titolo nella competizione dopo vari piazzamenti ottenuti in passato) e I 2000 (ovvero giovani della «generazione Z» attinti da Bsv Garda) che, con la propria freschezza, hanno superato ostacoli ostici rivelandosi un’autentica mina vagante affatto da sottovalutare. In palio tra i celesti e i grigi c’è dunque il titolo di regina di cui fregiarsi, senza dimenticare i premi individuali da assegnare al miglior marcatore, al miglior portiere nonché al miglior giovane della competizione.
L’omaggio
Ricordando che in caso di parità nei due tempi regolamentari le ostilità proseguono nei supplementari (5+5) ed eventualmente alla lotteria dei rigori, nel mezzo alle avvincenti sfide col pallone tra i piedi c’è un momento con cui gli organizzatori della parrocchia «Santa Maria Nascente» fanno vibrare l’anima.
Non potrebbe essere altrimenti per il consueto omaggio che Michele Grazioli e gli altri mezzanesi in cabina di regia tributano con grande trasporto a tre amici (Giulia Ruggeri, Luca Zanella e Stefano Ferrari) prematuramente scomparsi in circostanze diverse tra il 2011 e 2019.
Accompagnati da una toccante colonna sonora di Vasco Rossi, con fumogeni, lanterne cinesi e applausi scroscianti diretti verso il cielo, prende così forma un forte abbraccio corale rivolto a chi non c’è più, e la cui memoria rivive in questo torneo.